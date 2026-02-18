بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يَومِي" | المفاوضات النووية في جنيف: مبادئ توجيهية وتهديدات مفتوحة

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، مخرجات الجولة الثانية من المباحثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في جنيف بوساطة عُمانية، والتي أفضت، بحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى اتفاق على "مبادئ توجيهية" تمهّد لصياغة نصّ محتمل لاتفاق، وسط حديث أميركي عن تقدّم "غير مكتمل" وانتظار مقترحات إيرانية خلال أسبوعين لسدّ ثغرات قائمة.

وتتوقّف الحلقة عند توازي المسار التفاوضي مع تصعيد ميداني في الخليج؛ ففي حين دفعت واشنطن بحاملتي الطائرات، إحداهما "يو إس إس أبراهام لينكولن" المتمركزة على بُعد نحو 700 كيلومتر من السواحل الإيرانية، وأعلنت اقتراب وصول "جيرالد آر فورد"، ردّ المرشد الإيراني، علي خامنئي، بالتحذير من أن بلاده تمتلك "السلاح القادر على إغراق" أي حاملة طائرات، مؤكدًا أن امتلاك أسلحة الردع "ضروري وواجب". كما أجرى الحرس الثوري مناورات عسكرية تخلّلها إغلاق جزئي لساعات في مضيق "هرمز"، الذي يمرّ عبره نحو ربع تجارة النفط المنقول بحرًا عالميًا، في رسالة مزدوجة: الانخراط في التفاوض، والاستعداد للمواجهة.

كما ترصد الحلقة القلق الإسرائيلي من احتمال التوصّل إلى اتفاق يقتصر على الملف النووي من دون برنامج الصواريخ الباليستية، في وقت تستعد تل أبيب لسيناريوهَي انهيار المفاوضات أو ضربة أميركية وشيكة، عبر إحاطات أمنية سرية، وتعزيز الجاهزية لاحتمال تعرّضها لصواريخ ومسيّرات.

