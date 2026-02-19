بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يومي": ليلة واحدة؛ أربعة ضحايا... والشرطة شريكة في القتل

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، استعرض الصحافي محمود مجادلة التطورات الدامية التي شهدها مساء الأربعاء، حيث قُتل أربعة شبان في ثلاث جرائم منفصلة في كابول وحيفا واللقية، بينهم شاب برصاص الشرطة.

وتناولت الحلقة الغضب الذي أعقب جريمة مقتل الشاب في كابول، والاحتجاجات المحلية التي اعتبرت الجريمة "قتلًا بدم بارد"، في ظل دعم علني من وزير الأمن القومي لعنصر الشرطة القاتل.

وتطرقت الحلقة كذلك إلى التقديرات الإسرائيلية بشأن احتمالات تصعيد عسكري أميركي ضد إيران، مع تعزيز الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة، في مشهد يربط بين تصاعد العنف داخليًا وتوتر إقليمي مفتوح على احتمالات المواجهة.

