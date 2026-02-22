بودكاست "يومي": ضربات في لبنان ضمن التحضيرات لمواجهة إيران

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، استعرض الصحافي محمود مجادلة تفاصيل التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان، بدءًا من الغارات التي أسفرت عن شهداء في البقاع ومخيم عين الحلوة، مرورًا بالتقديرات الإسرائيلية بشأن استعدادات حزب الله واحتمال انضمامه إلى أي مواجهة في حال تعرّضت إيران لضربة أميركية.

الحلقة ترصد التحول في المقاربة العسكرية الإسرائيلية، ورسائل الردع المتبادلة في ظل اتفاق وقف إطلاق النار. كما تتوسع الحلقة في قراءة المشهد الإيراني – الأميركي، بين حديث عن "تخصيب رمزي" وضغوط عسكرية متزايدة، ووصول تعزيزات أميركية إلى المنطقة، وسط غموض في قرار واشنطن النهائي. هل نحن أمام ضغط تفاوضي أخير؟ أم تموضع استباقي قبل مواجهة أوسع؟