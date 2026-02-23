بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يَومِي" | بين الدبلوماسية والضربة الأولى: 48 ساعة تحسم مسار أميركا وإيران

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، مهلة أميركية حاسمة لطهران: 48 ساعة لتسليم مقترح نووي مفصّل يقود إلى جولة محادثات في جنيف، أو يفتح الباب أمام ضربة عسكرية تقول تقارير إن الرئيس دونالد ترامب "يميل" لتنفيذها كخطوة أولى، مع إبقاء خيار استهداف القيادة الإيرانية مطروحًا.

وبينما يتمسّك مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بمبدأ "صفر تخصيب"، مع استعداد نظري لبحث "تخصيب رمزي"، تتحدث واشنطن عن اتفاق مرحلي محتمل.

وتتوقف الحلقة عند استعدادات إيران لسيناريو الحرب؛ إذ كشف تقرير أن المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، قد فوّض علي لاريجاني بإدارة الدولة وضمان استمراريتها في حال اغتياله، مع وضع "أربع طبقات خلافة"، ونقل منصات صواريخ إلى الحدود الغربية والسواحل الجنوبية، ورفع التأهب إلى أقصى درجة، بالتوازي مع تأكيد وزير الخارجية، عباس عراقجي، أن "الحل الدبلوماسي لا يزال في المتناول"، والاستعداد لاجتماع جنيف.

كما ترصد الحلقة أكبر حشد عسكري أميركي في الشرق الأوسط منذ 2003، يشمل مقاتلات "إف-22" وحاملة الطائرات "جيرالد فورد"، في رسالة ضغط تفاوضي، مقابل صفقة سلاح سرية بين طهران وموسكو بقيمة 500 مليون يورو، وتحركات احتجاجية متجددة في جامعات إيرانية بين مؤيدين للنظام، ومطالبين بعودة الملكية.

