بودكاست "يَومِي" | سوق العمل في إسرائيل: تحوّل بنيويّ يفاقم الفجوة والعرب الأكثر تضرّرًا

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، تقرير مصلحة التشغيل الإسرائيلية لشهر كانون الثاني/ يناير 2026، الذي يُظهر تراجع عدد الباحثين عن عمل إلى 158.1 ألفًا، بانخفاض 3.6 آلاف عن الشهر السابق، فيما يبلغ العدد بعد احتساب العوامل الموسمية 159.6 ألفًا.

كما انخفض عدد متلقي مخصصات البطالة إلى 115.6 ألفًا، وضمان الدخل إلى 36.1 ألفًا، وهو من أدنى المستويات تاريخيًا. وفي ظل 147.5 ألف وظيفة شاغرة، يقترب السوق من معدل وظيفة لكل باحث عن عمل (0.92)، ما يعكس حالة "شدّ" واقترابًا من التشغيل الكامل.

وتتوقف الحلقة عند التحول اللافت في تركيبة المسرّحين؛ إذ ارتفعت نسبة الأكاديميين بين الباحثين عن عمل من 17% عام 2022 إلى 26%، والمديرين من 16% إلى 21%، فيما قفزت حصة الفئات ذات المهارات العالية من 32.8% إلى 46.9%، ما يشير إلى توسّع دائرة التأثّر، لتشمل شرائح كانت تقليديًا أقلّ عرضة للبطالة.

كما ترصد الحلقة التفاوتات الاجتماعية والقومية والجغرافية؛ إذ يشكّل العرب نحو 42.5 ألفًا من المسجلين، بنسبة تفوق حصتهم السكانية، فيما تتصدر مدن مثل أم الفحم (5.7%) ورهط (5.5%) معدلات البحث عن عمل، مقابل نحو 2% فقط في رعنانا وكفار سابا، في مؤشر إلى فجوات بنيوية مستمرة رغم الاستقرار العام.

