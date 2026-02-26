بودكاست "يومي": مفاوضات نووية في جنيف... تحت ضغط التهديد والتحشيد العسكري

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يتناول الصحافي محمود مجادلة جولة المفاوضات النووية الثالثة في جنيف بين إيران والولايات المتحدة، في ظل تحشيد عسكري أميركي غير اعتيادي في المنطقة، يشمل نشر مقاتلات F-22 في إسرائيل وتحرك قطع بحرية أميركية في الخليج، بالتوازي مع عقوبات جديدة على طهران.

الحلقة تستعرض شروط واشنطن المشددة، وموقف إيران الرافض لتنازلات دائمة، والفجوة الجوهرية بين الطرفين بشأن التخصيب والصواريخ الباليستية.

كما تتوقف الحلقة عند التقديرات الإسرائيلية بشأن احتمال توجيه ضربة عسكرية، وتقرير "بوليتيكو" الذي كشف عن تفضيل مستشارين في إدارة ترامب أن تبادر إسرائيل بالهجوم أولًا لتهيئة الرأي العام الأميركي.

وتسلط الضوء على الاستطلاعات في الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى مؤشرات الجهوزية في الجبهة الداخلية، لتطرح سؤالًا مفتوحًا: هل نحن أمام جولة ضغط إضافية… أم أمام اقتراب قرار أكبر؟.