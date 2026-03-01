بودكاست | بودكاست يومي

الحرب على إيران: ضربة اليوم الأول… وما بعد خامنئي؟

في حلقة جديدة من بودكاست “يومي"، يقدّم الصحافي محمود مجادلة قراءة مركزة لنتائج اليوم الأول من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في ظل إعلان طهران مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي والحداد 40 يومًا، وتوعّد "الحرس الثوري" بـ"عقاب شديد"، إلى جانب معطيات رسمية عن قتلى وجرحى داخل إيران، وحديث عن مرحلة انتقالية يشرف عليها ثلاثة مسؤولين.

وتتناول الحلقة تصريحات ترامب ونتنياهو حول استمرار القصف "طوال الأسبوع" وكونها "حربًا مصيرية"، وتفكك التقديرات المتداولة بشأن مدة الحرب في الأيام المقبلة واحتمالات اتساعها، في ظل أرقام متضاربة عن حجم الرد الإيراني وعدد الصواريخ، وصولًا إلى السؤال المركزي: هل نحن أمام حرب محدودة بزمن… أم مسار مفتوح على تغيير النظام أو استنزاف إقليمي طويل؟

