بودكاست "يَومِي" | لبنان في قلب حرب إيران: حزب الله ينخرط بالمواجهة ثأرًا لخامنئي

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، دخول حزب الله المباشر على خطّ الحرب بين إسرائيل وإيران، بإعلانه إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو شمال إسرائيل، قال إنها تأتي "ثأرًا" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، واستهدفت موقع "مشمار الكرمل" جنوب حيفا.

وأعلنت إسرائيل اعتراض صاروخ وسقوط أُخرى في مناطق مفتوحة؛ وذلك في أول إطلاق من لبنان منذ وقف إطلاق النار، تبعته تهديدات إسرائيلية بـ"ردّ قوي" قد يطول.

في المقابل، صعّد الجيش الإسرائيلي ضرباته على لبنان، مستهدفًا قياديين في حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوبي البلاد، وأصدر إنذارات بإخلاء 53 بلدة في الجنوب والبقاع تمهيدًا لقصف واسع.

وأعلن رئيس أركان الجيش، إيال زامير، رفع مستوى التأهّب والمصادقة على خطط هجومية، عادّا أن حزب الله "افتتح معركة"، ضمن سيناريو متعدد الجبهات.

ويأتي انخراط حزب الله في ظل حرب مفتوحة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران؛ إذ توقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استمرار الهجوم "أربعةأو خمسة أسابيع أو أقل"، حتى "تحقيق جميع الأهداف"، فيما توعّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بمواصلة ضرب "قلب طهران".

وبينما تتسع الهجمات الإيرانية لتطال إسرائيل وقواعد أميركية في الخليج، يجد لبنان نفسه مجددًا ساحة اشتباك إقليمي مفتوح، مع مخاطر انزلاقه إلى مواجهة شاملة.