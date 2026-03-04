بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يَومِي" | تصعيد إقليمي: توغل بلبنان والسعودية قد تضرب إيران وحرب سيبرانية قبل اغتيال خامنئي

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، اتساع رقعة المواجهة من لبنان إلى الخليج، وقصف حزب الله تل أبيب وحيفا في ضربة هي الأولى منذ اتفاق تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بالتزامن مع عمليات استهدفت دبابات وقوات إسرائيلية، فيما شنّت إسرائيل غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وتوغلت بريا في عدة مواقع بلبنان، وسط إعلان وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 50 شخصًا وإصابة 335 خلال يومين، ونزوح أكثر من 50 ألفًا مع أوامر إخلاء يومية.

وتتوقّف الحلقة عند إعادة تموضع الجيش اللبناني وسحب قواته من سبع نقاط حدودية "بسبب الخطر"، مقابل إعلان تل أبيب بدء "عملية دفاعية أمامية" والسيطرة على نقاط إضافية، في وقت أكدت "يونيفيل" رصد عبور جنود إسرائيليين للخط الأزرق خلافًا للقرار 1701.

كما ترصد الحلقة البعد الأوسع للحرب، من تصريحات دونالد ترامب بأن "التفاوض فات أوانه" مع إيران، إلى مداولات إسرائيلية للمشاركة في حماية المصالح الأميركية في الخليج، وصولًا إلى كشف تقارير عن هجوم سيبراني عطّل اتصالات طهران ومهّد لاغتيال المرشد الإيراني، علي خامنئي، فيما أعلنت فرنسا إرسال حاملة الطائرات "شارل ديغول" محذّرة من اجتياح بري للبنان.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

حوار مع د. إمطانس شحادة: أهداف إسرائيل من الحرب على إيران

بودكاست يومي
بودكاست يومي

لبنان في قلب حرب إيران: حزب الله ينخرط بالمواجهة ثأرًا لخامنئي

بودكاست يومي
بودكاست يومي

الحرب على إيران: ضربة اليوم الأول… وما بعد خامنئي؟

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

حوار مع رلى هردل: هل ما زال بالإمكان الحديث عن حلّ الدولتين؟

مواد ننصح بها

حرب الاستنزاف الصاروخي بين إسرائيل وإيران: من ينفد مخزونه أولا؟
بودكاست

حرب الاستنزاف الصاروخي بين إسرائيل وإيران: من ينفد مخزونه أولا؟

03/03/2026
30 ألف نازح على الأقل في لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي
بودكاست

30 ألف نازح على الأقل في لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي

03/03/2026
شلحت: نحن في مرحلة انتقالية نحو شرق أوسط جديد والتفاوت بين واشنطن وتل أبيب قد يتعمّق
بودكاست

شلحت: نحن في مرحلة انتقالية نحو شرق أوسط جديد والتفاوت بين واشنطن وتل أبيب قد يتعمّق

04/03/2026
البحث عن المجد الشخصي: محرك ترامب في ولايته الثانية
بودكاست

البحث عن المجد الشخصي: محرك ترامب في ولايته الثانية

03/03/2026