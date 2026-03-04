بودكاست "يَومِي" | تصعيد إقليمي: توغل بلبنان والسعودية قد تضرب إيران وحرب سيبرانية قبل اغتيال خامنئي

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، اتساع رقعة المواجهة من لبنان إلى الخليج، وقصف حزب الله تل أبيب وحيفا في ضربة هي الأولى منذ اتفاق تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بالتزامن مع عمليات استهدفت دبابات وقوات إسرائيلية، فيما شنّت إسرائيل غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وتوغلت بريا في عدة مواقع بلبنان، وسط إعلان وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 50 شخصًا وإصابة 335 خلال يومين، ونزوح أكثر من 50 ألفًا مع أوامر إخلاء يومية.

وتتوقّف الحلقة عند إعادة تموضع الجيش اللبناني وسحب قواته من سبع نقاط حدودية "بسبب الخطر"، مقابل إعلان تل أبيب بدء "عملية دفاعية أمامية" والسيطرة على نقاط إضافية، في وقت أكدت "يونيفيل" رصد عبور جنود إسرائيليين للخط الأزرق خلافًا للقرار 1701.

كما ترصد الحلقة البعد الأوسع للحرب، من تصريحات دونالد ترامب بأن "التفاوض فات أوانه" مع إيران، إلى مداولات إسرائيلية للمشاركة في حماية المصالح الأميركية في الخليج، وصولًا إلى كشف تقارير عن هجوم سيبراني عطّل اتصالات طهران ومهّد لاغتيال المرشد الإيراني، علي خامنئي، فيما أعلنت فرنسا إرسال حاملة الطائرات "شارل ديغول" محذّرة من اجتياح بري للبنان.