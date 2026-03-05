بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يومي": فاتورة الحرب على إيران تُربك الاقتصاد الإسرائيلي

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48" يتناول الصحافي محمود مجادلة التداعيات الاقتصادية للحرب الإسرائيلية على إيران، في ظل معطيات تشير إلى ارتفاع كلفة العمليات العسكرية وتعطل أجزاء واسعة من النشاط الاقتصادي داخل إسرائيل.

وتتوقف الحلقة عند تقديرات وزارة المالية التي تشير إلى خسائر أسبوعية بمليارات الشواكل نتيجة القيود الأمنية، إلى جانب الاستهلاك المرتفع للذخائر وكلفة أنظمة الدفاع الجوي. وتتطرق كذلك إلى المخاوف من اتساع العجز المالي وارتفاع الدين العام، إضافة إلى الضغوط المحتملة على التصنيف الائتماني لإسرائيل.

