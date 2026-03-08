بودكاست | بودكاست يومي

الحرب على إيران: تطورات الميدان وتقديرات مسار المواجهة

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48" يتناول الصحافي محمود مجادلة تطورات الحرب المتواصلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، بعد أكثر من أسبوع على اندلاعها، في ظل تصعيد عسكري إقليمي وخطاب سياسي يتحدث عن "استسلام كامل" لإيران، مقابل تقديرات استخبارية تشكك في إمكانية نجاح الأهداف الأميركية المتمثلة في إسقاط النظام في طهران عبر الضربات الجوية وحدها.

وتستعرض الحلقة التباين بين تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وبين التقديرات الأمنية التي ترى أن بنية النظام الإيراني ما زالت قادرة على الحفاظ على استمراريته رغم الضربات الواسعة.

كما تتوقف الحلقة عند اتساع رقعة المواجهة في المنطقة، مع تصاعد المواجهات في لبنان، والهجمات المتواصلة على دول خليجية، إلى جانب استمرار الضربات الأميركية والإسرائيلية داخل إيران.

