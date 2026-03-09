بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يَومِي" | مجتبى خامنئي مرشدا لإيران: حرب طويلة وتقديرات بسقوط تدريجي للنظام

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، إعلان تعيين مجتبى خامنئي مرشدًا أعلى لإيران خلفًا لوالده الذي قُتل في غارة مع بداية الحرب، في خطوة أعلنها مجلس خبراء القيادة وباركها الرئيس الإيراني مسعود برشكيان، فيما سارعت مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الحرس الثوري وهيئة الأركان، إلى مبايعته والتأكيد على الاستعداد لتنفيذ أوامره في مواجهة الولايات المتحدة و"الأعداء"، وسط تقديرات بأن رجل الدين البالغ 56 عامًا عزّز نفوذه خلال السنوات الماضية عبر علاقاته الوثيقة بالحرس الثوري وموقعه داخل المؤسسة الدينية.

وتتوقف الحلقة عند المواقف الأميركية التي تعكس تصعيدًا في الخطاب والخيارات المطروحة، إذ أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن إرسال قوات خاصة لمصادرة مخزون اليورانيوم الإيراني "خيار مطروح"، بالتوازي مع تقارير عن نقاشات أميركية–إسرائيلية بشأن السيطرة على المواد النووية أو نقلها خارج إيران، في وقت كشفت فيه تقارير عن استياء داخل إدارة واشنطن من اتساع الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نفطية إيرانية، خشية أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعزيز التفاف الإيرانيين حول النظام.

كما ترصد الحلقة التقديرات الإسرائيلية لمسار الحرب، حيث قال رئيس الأركان إيال زامير إن المواجهة ستكون طويلة و"ستحدد أمن إسرائيل لسنوات"، بينما تشير تقديرات أمنية إلى أن إسقاط النظام الإيراني غير مرجح خلال المعارك، وأن السيناريو الأقرب هو إضعافه تدريجيًا بعد الحرب، في وقت تتكبد فيه إسرائيل خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 20 مليار شيكل أسبوعيًا، وقد تتجاوز 100 مليار إذا استمرت الحرب لعدة أسابيع.

