بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يومي": إلى أين يتجه التصعيد على جبهة لبنان؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، تناول الصحافي محمود مجادلة، التصعيد العسكري المتسارع على الجبهة اللبنانية في ظل المواجهة المتصاعدة بين إسرائيل وحزب الله، وذلك بعد إطلاق رشقات صاروخية كثيفة باتجاه شمال إسرائيل، تزامنًا مع غارات إسرائيلية واسعة طالت الضاحية الجنوبية لبيروت، وأسفرت إحداها عن سقوط شهداء وجرحى في قصف استهدف خيام نازحين في منطقة الرملة البيضاء.

وتوقفت الحلقة عند التقديرات الإسرائيلية التي تتحدث عن احتمال توسيع العمليات العسكرية في لبنان، وسط تحذيرات نقلتها إسرائيل إلى بيروت عبر قنوات دولية، في حين أعلنت حزب الله إطلاق عملية عسكرية باسم "العصف المأكول".

كما استعرضت الحلقة تقارير حول التوتر داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والخلافات حول إدارة المواجهة مع حزب الله، إلى جانب التقديرات الاستخباراتية الأميركية التي تشير إلى أن النظام الإيراني ما يزال متماسكًا رغم الضربات الأميركية الإسرائيلية، ما يبقي المشهد الإقليمي مفتوحًا على سيناريوهات متعددة ونتائج غير محسومة.

