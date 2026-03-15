بودكاست "يومي": ماكينة الحرب الإسرائيلية تدور... من طهران إلى الضفة

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، استعرض الصحافي محمود مجادلة تطورات الحرب المتصاعدة في المنطقة، في ظل اتساع المواجهة بين إسرائيل وإيران وتصاعد القتال على عدة جبهات في المنطقة.

وتناولت الحلقة الحرب الدائرة مع طهران، والتصعيد المتسارع في لبنان، واستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، إلى جانب تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وتوضح الحلقة كيف تتحرك آلة الحرب الإسرائيلية بالتزامن على أكثر من محور في المنطقة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تحول المواجهة إلى حرب استنزاف طويلة قد تعيد رسم التوازنات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط.