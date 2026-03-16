بودكاست "يَومِي" | الحرب ضد إيران ولبنان: هل تبدأ مرحلة الاستنزاف؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، التباينات المتزايدة في التقديرات الإسرائيلية، بشأن مسار الحرب على إيران، فبينما يؤكد الجيش تحقيق "إنجازات تفوق التوقعات"، تشمل تدمير نحو 70% من منصات إطلاق الصواريخ واستهداف أكثر من 2200 موقع عسكري وأمني داخل إيران، تتحدث تقارير عن قلق داخل المؤسسة الأمنية من أن الحرب لا تتقدم بالوتيرة التي حُدِّدت لها.

وتتوقّف الحلقة عند التحليلات الإسرائيلية التي تشير إلى أن الحرب قد تتجه تدريجيًا نحو نمط استنزاف طويل، في ظل استمرار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة من إيران بوتيرة محسوبة تُربك الحياة الاقتصادية في إسرائيل، فيما يرى قادة عسكريون سابقون أن المرحلة العسكرية تقترب من حدودها القصوى، وأن المطلوب بات مسارًا سياسيًا مكمّلًا يهدف إلى عزل إيران إقليميًا بدل السعي إلى حسم عسكري كامل؛ وذلك بالتوازي مع مؤشرات على توسّع محتمل للقتال في لبنان، حيث تُظهر تقديرات إسرائيلية أن قدرات حزب الله لا تزال أكبر مما توقّعته الاستخبارات في بداية المواجهة.

كما ترصد الحلقة التحركات السياسية التي ترافق هذه التطورات، بما في ذلك تقارير عن اتصالات لفتح مسار تفاوضي إسرائيلي مع لبنان بهدف إنهاء الحرب ونزع سلاح حزب الله، وسط حديث عن وساطات أميركية وفرنسية واحتمال عقد محادثات مباشرة بين الجانبين في دولة ثالثة، في مقابل نفي سعودي للتقارير التي تحدثت عن زيارة مبعوث إسرائيلي إلى الرياض لبحث هذا الملف.

بودكاست يومي
بودكاست يومي

ماكينة الحرب الإسرائيلية تدور... من طهران إلى الضفة

بودكاست يومي
بودكاست يومي

بودكاست "يومي": إلى أين يتجه التصعيد على جبهة لبنان؟

بودكاست يومي
بودكاست يومي

حرب إيران: تقديرات إسرائيلية متباينة ورسالة أميركية للبنان

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

أين تقف الصين من الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران؟

مواد ننصح بها

الممر الأوليغارشي إلى
بودكاست

الممر الأوليغارشي إلى "عقل ترامب" مصدرًا للحرب

15/03/2026
كيف تتجاوز مسيّرات
بودكاست

كيف تتجاوز مسيّرات "شاهد" رخيصة الثمن أنظمة التشويش المتطوّرة؟

14/03/2026
الضحية الثالثة من العائلة: مقتل مجدي ناصر في جريمة إطلاق نار بالطيرة
بودكاست

الضحية الثالثة من العائلة: مقتل مجدي ناصر في جريمة إطلاق نار بالطيرة

16/03/2026
سوق العملات: تراجع طفيف للدولار وارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني
بودكاست

سوق العملات: تراجع طفيف للدولار وارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني

16/03/2026