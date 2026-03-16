بودكاست "يَومِي" | الحرب ضد إيران ولبنان: هل تبدأ مرحلة الاستنزاف؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، التباينات المتزايدة في التقديرات الإسرائيلية، بشأن مسار الحرب على إيران، فبينما يؤكد الجيش تحقيق "إنجازات تفوق التوقعات"، تشمل تدمير نحو 70% من منصات إطلاق الصواريخ واستهداف أكثر من 2200 موقع عسكري وأمني داخل إيران، تتحدث تقارير عن قلق داخل المؤسسة الأمنية من أن الحرب لا تتقدم بالوتيرة التي حُدِّدت لها.

وتتوقّف الحلقة عند التحليلات الإسرائيلية التي تشير إلى أن الحرب قد تتجه تدريجيًا نحو نمط استنزاف طويل، في ظل استمرار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة من إيران بوتيرة محسوبة تُربك الحياة الاقتصادية في إسرائيل، فيما يرى قادة عسكريون سابقون أن المرحلة العسكرية تقترب من حدودها القصوى، وأن المطلوب بات مسارًا سياسيًا مكمّلًا يهدف إلى عزل إيران إقليميًا بدل السعي إلى حسم عسكري كامل؛ وذلك بالتوازي مع مؤشرات على توسّع محتمل للقتال في لبنان، حيث تُظهر تقديرات إسرائيلية أن قدرات حزب الله لا تزال أكبر مما توقّعته الاستخبارات في بداية المواجهة.

كما ترصد الحلقة التحركات السياسية التي ترافق هذه التطورات، بما في ذلك تقارير عن اتصالات لفتح مسار تفاوضي إسرائيلي مع لبنان بهدف إنهاء الحرب ونزع سلاح حزب الله، وسط حديث عن وساطات أميركية وفرنسية واحتمال عقد محادثات مباشرة بين الجانبين في دولة ثالثة، في مقابل نفي سعودي للتقارير التي تحدثت عن زيارة مبعوث إسرائيلي إلى الرياض لبحث هذا الملف.