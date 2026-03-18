بودكاست "يَومِي" | اغتيال لاريجاني ومساعي فتح هرمز: نحو مرحلة جديدة من الحرب؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في طهران، في ضربة إسرائيلية استهدفت "القائد الفعلي" للنظام بعد اغتيال المرشد الأعلى، علي خامنئي، مع بداية الحرب.

فبين إعلان رسمي إسرائيلي عن تصفية أحد أبرز مهندسي القرار السياسي–الأمني في إيران، وتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التي تربط الاغتيالات بمحاولة "تقويض النظام" وفتح الطريق أمام تغييره؛ تتكثّف مؤشرات انتقال الحرب إلى مستوى استهداف مركز القيادة نفسه، ضمن إستراتيجية تقوم على تفكيك هرم السلطة في طهران.

وتتوقّف الحلقة عند الرواية الإسرائيلية للعملية، التي تتحدث عن "معلومة ذهبية"، وجهد استخباراتي مكثّف، أتاح تعقّب لاريجاني داخل "شقة سرّية" في ضواحي العاصمة، قبل تنفيذ غارة جوية استخدمت عشرات القنابل الثقيلة لتدمير الموقع بالكامل، ما أسفر عن مقتله إلى جانب نجله وعدد من مرافقيه.

كما ترصد الحلقة اتّساع رقعة المواجهة، مع إعلان إسرائيل نيتها الانخراط عسكريًا إلى جانب الولايات المتحدة في مضيق هرمز، لمنع إيران من استخدامه كورقة ضغط إستراتيجية تهدّد إمدادات النفط العالمية، في ظل ارتفاع حاد في الأسعار وتصاعد التوترات في الخليج.

حوار مع د. أسامة أبو ارشيد: كيف تورطت أميركا في الحرب على إيران من أجل إسرائيل؟

الحرب ضد إيران ولبنان: هل تبدأ مرحلة الاستنزاف؟

ماكينة الحرب الإسرائيلية تدور... من طهران إلى الضفة

بودكاست "يومي": إلى أين يتجه التصعيد على جبهة لبنان؟

