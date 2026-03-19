الحرب على إيران... هل أصبحت معركة على الطاقة؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة تحوّل مسار الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، مع انتقالها من مواجهة عسكرية مباشرة إلى صراع مفتوح يطال منشآت الطاقة وإمداداتها عالميًا، وذلك عقب الهجوم على حقل الغاز "بارس الجنوبي" وردّ طهران باستهداف مواقع في قطر والسعودية، ما أدى إلى أضرار في منشآت حيوية وارتفاع حاد في أسعار النفط والوقود.

وتتناول الحلقة تداعيات شلل مضيق هرمز، بالتوازي مع تصاعد الضربات المتبادلة على البنى التحتية للطاقة، وارتفاع الأسعار عالميًا، إلى جانب بحث واشنطن خيارات عسكرية تشمل نشر قوات والسيطرة على مواقع إستراتيجية، في ظل غياب رؤية واضحة لمآلات الحرب والمؤشرات على مزيد من التصعيد عسكريًا واقتصاديًا.