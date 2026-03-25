بودكاست "يَومِي" | مفاوضات تحت النار: هل يفرض ترامب تسوية مع إيران رغم قلق إسرائيل؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، المسار المُعلن للمحادثات الأميركية–الإيرانية، في ظل مقترح أميركي لوقف إطلاق نار مؤقت لمدة شهر، تمهيدًا لاتفاق من 15 بندًا يشمل تفكيك البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات، وسط مؤشرات على اختراق دبلوماسي بعد اتصالات مباشرة بين مبعوثي واشنطن وطهران، وتفويض إيراني بإنهاء الحرب سريعًا بشروط محددة، في وقت تفضّل الإدارة الأميركية إبقاء المفاوضات "تحت النار"، لتعزيز أوراق الضغط.

وتتوقّف الحلقة عند الفجوات الجوهرية بين الطرفين؛ إذ ترفض طهران التخلي عن تخصيب اليورانيوم وبرنامج الصواريخ الباليستية، مقابل إصرار واشنطن على تفكيك شامل، ما يُبقي فرص الاتفاق محدودة أو مؤجّلة إلى إطار عامّ فضفاض.

وفي المقابل، يسود قلق إسرائيلي متصاعد من اتفاق لا يلبّي أهدافها، أو يقيّد حريتها العسكرية، خاصة مع استبعادها من بعض القنوات التفاوضية، وتقديرات بأن الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، قد يمضي نحو تسوية جزئية تؤجّل القضايا الحاسمة.

كما ترصد الحلقة توازي المسار الدبلوماسي مع استعدادات عسكرية أميركية، تشمل بحث خيارات إنزال جويّ وانتشار قوات إضافية، إلى جانب تحولات داخل بنية الحكم الإيراني، أبرزها تعيين محمد باقر ذو القدر في موقع أمنيّ رفيع، بما يعكس قدرة النظام على إعادة ترتيب صفوفه رغم الاغتيالات، ويضع المنطقة أمام مفترق بين تسوية سياسية هشة، أو تصعيد أوسع.