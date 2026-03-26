بودكاست "يومي": بين "لا تفاوض" و"فتح أبواب الجحيم": من يفرض نهاية الحرب؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة، مواقف الأطراف الرئيسية في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في ظل حديث أميركي متواصل عن مفاوضات تنفي طهران وجودها.

تؤكد إيران أن "طرح التفاوض هو اعتراف بالهزيمة"، وأن سياستها تقوم على "استمرار المقاومة"، مشترطةً لإنهاء الحرب تقديم ضمانات بعدم تكرارها وتعويضات عن أضرارها، وربط أي اتفاق بوقف الهجمات الإسرائيلية على حلفائها، وفي مقدمتهم حزب الله.

في المقابل، تواصل واشنطن الحديث عن محادثات "مستمرة ومثمرة"، بالتوازي مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"فتح أبواب الجحيم" إذا لم تقبل إيران بالاتفاق، الذي يتضمن، وفق تقارير، قيودًا على برنامجها النووي والصاروخي ووقف دعم حلفائها، مقابل رفع العقوبات.

وفي إسرائيل، تسود تقديرات بإمكانية إعلان وقف لإطلاق النار خلال أيام، حتى دون اتفاق نهائي، ما يدفعها إلى تسريع عملياتها العسكرية و"استنفاد الإنجازات" قبل أي ضغط أميركي محتمل، في ظل إدراك متزايد بأن الحرب قد تنتهي بتسوية لا تضمن تحقيق أهدافها بالكامل.