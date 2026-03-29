الحرب على إيران... بين الخيار البري واتساع الجبهات

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، استعرض الصحافي محمود مجادلة ملامح التحول في مسار الحرب الأميركية–الإسرائيلية على إيران، مع دخولها شهرها الثاني، مسلطًا الضوء على تقارير أميركية تتحدث عن إعداد خطط لعمليات برية محتملة داخل إيران قد تستمر لأسابيع، بالتوازي مع استمرار الضربات الجوية وتصاعد التوتر في المنطقة.

وتناولت الحلقة توسّع رقعة المواجهة مع إعلان الحوثيين الانخراط في الحرب، مقابل التقليل الإسرائيلي من أهمية هذا التطور، كما استعرض التباين بين الخطاب الإسرائيلي الذي يتحدث عن استكمال تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، وبين تقديرات أميركية تشير إلى اقتراب نهاية العمليات، في مشهد يعكس تضاربًا في المسارات والرسائل داخل الحرب.