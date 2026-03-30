بودكاست "يَومِي" | المصادقة على الميزانية: هل تدفع إسرائيل ثمن الحرب والاستنزاف؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، إقرار ميزانية إسرائيل لعام 2026 بأغلبية ضئيلة، في ظلّ استمرار الحرب على إيران، مع إضافة أكثر من 30 مليار شيكل إلى مخصّصات الأمن، لتتجاوز 142 مليارًا، مقابل تقليص في الخدمات المدنية وزيادات مثيرة للجدل لصالح الحريديين، أُقرّ بعضها عبر "مناورات اللحظات الأخيرة".

ويأتي ذلك في وقت تتسع الفجوة بين أولويات الحكومة والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المجتمع، وسط انتقادات حادّة من المعارضة التي وصفت الميزانية بأنها "أكبر سرقة".

وتتوقّف الحلقة عند التقديرات العسكرية التي تشير إلى انزلاق الحرب نحو استنزاف طويل من دون تحقيق انتصار إستراتيجي واضح، مع استمرار إيران في استهداف الجبهة الداخلية، وفشل الرهانات على انهيار سريع لقدراتها.

وتكشف التحليلات عن غياب أهداف نهائية واضحة أو "خطة خروج"، مقابل تآكل تدريجي في بنك الأهداف، واعتماد متزايد على قرارات واشنطن في إدارة مسار الحرب.

كما ترصد الحلقة انعكاسات ذلك داخليًا، مع تصاعد القلق الشعبي، إذ يُعرب 66% من الإسرائيليين عن خشيتهم من انهيار الجيش، فيما يؤكد 43% تضررهم اقتصاديًا.

وبالتوازي، تحذّر وكالة "فيتش" من تفاقم العجز وارتفاع الدين العام، مع إبقاء نظرة مستقبلية سلبية، في ظلّ مخاطر توسّع الحرب واستمرار الإنفاق الأمني المرتفع، ما يضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام اختبار غير مسبوق بين متطلبات الحرب وحدود القدرة على تحمّل كلفتها.