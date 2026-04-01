بودكاست "يَومِي" | بين التصعيد والانسحاب: هل تقترب نهاية الحرب على إيران؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، الإشارات المتضاربة الصادرة عن واشنطن بشأن مستقبل الحرب على إيران، بين حديث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن انسحاب محتمل خلال أسبوعين إلى ثلاثة، وتأكيده في الوقت ذاته أن إنهاء العمليات مشروط بتجريد طهران من قدراتها النووية. ويأتي ذلك بالتوازي مع تقدّم معلَن في المفاوضات، وطرح مبادرة صينية–باكستانية لوقف الحرب.

وتتوقّف الحلقة عند التصعيد الميداني، حيث تعزّز الولايات المتحدة وجودها العسكري بإرسال حاملة طائرات ثالثة إلى الشرق الأوسط، والانخراط في عمليات واسعة طالت آلاف الأهداف، وسط تحذيرات أميركية من أن الأيام المقبلة ستكون "حاسمة".

كما ترصد الحلقة التباينات السياسية والشعبية في كلّ من إسرائيل والولايات المتحدة؛ فبين خطاب متصاعد لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يتحدّث عن "سحق النظام الإيراني"، وإعادة تشكيل الشرق الأوسط، تُظهر استطلاعات الرأي تراجع الثقة بقدرة الحرب على تحقيق أهدافها، وانخفاض التأييد لاستمرارها. وفي الولايات المتحدة، يتزايد الضغط الشعبي لإنهاء الحرب سريعًا، حتى من دون تحقيق كامل الأهداف، ما يضع إدارة ترامب أمام معادلة معقّدة بين التصعيد العسكري، والدفع نحو تسوية سياسية.

الحرب تبلغ سقفها العسكري... كيف تُحسم؟

الحرب على إيران… من يحسم شكل نهايتها؟

حوار مع سامي أبو شحادة: تأثير الحرب على السياسة الإسرائيلية

المصادقة على الميزانية: هل تدفع إسرائيل ثمن الحرب والاستنزاف؟

مواد ننصح بها

حوار مع د. حسام جريس: الحرب على إيران وتداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي

05/04/2026
في قلب إيران: كم كلفت مهمة الإنقاذ التي انتهت بتدمير طائرتين أميركيتين؟

05/04/2026
باحث إسرائيلي: الكثير من المؤشرات التي أدت إلى إخفاق 7 أكتوبر لا تزال موجودة

05/04/2026
"مشروع مايفن": برنامج ذكاء اصطناعي للبنتاغون دوره محوري في الحرب على إيران

05/04/2026