بودكاست "يومي": الحرب على إيران… من يحسم شكل نهايتها؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، استعرض الصحافي محمود مجادلة التباين بين الموقف الأميركي الذي يتحدث عن اقتراب تحقيق أهداف الحرب ضد إيران، وبين المعطيات السياسية والعسكرية التي تشير إلى استمرار التصعيد وربط إنهائها بشروط تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، في ظل ضغوط أميركية على الحلفاء لتحمّل كلفة تأمينه.

كما تناولت الحلقة الموقف الإيراني الرافض للمفاوضات المباشرة واشتراطه ضمانات لإنهاء الحرب بشكل كامل، مقابل مخاوف إسرائيلية من إعلان اتفاق مفاجئ لا يستكمل أهدافها العسكرية، رغم تقديراتها بتحقيق إنجازات واسعة في استهداف البنية العسكرية والنووية الإيرانية، ما يعكس تعارضًا في تعريف نهاية الحرب بين الأطراف المختلفة.