بودكاست "يومي": الحرب تبلغ سقفها العسكري... كيف تُحسم؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة التصعيد الأميركي الأخير تجاه إيران، في ظل مهلة الـ48 ساعة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتهديد بـ"الجحيم" في حال عدم التوصل إلى اتفاق، بالتوازي مع تعثر مساعي وقف إطلاق النار واستمرار الضربات على أهداف حساسة، بينها محيط محطة بوشهر النووية، وسط تحذيرات من تداعيات إشعاعية وتبادل تهديدات بين واشنطن وطهران.

كما تتناول الحلقة التباين بين التقديرات الإسرائيلية التي تتحدث عن استنفاد معظم الأهداف العسكرية، وبين المعطيات التي تشير إلى استمرار قدرات إيران الصاروخية، خصوصًا عبر منشآت تحت الأرض، إلى جانب التحول نحو استهداف البنية التحتية والاقتصاد، والنقاش حول جدوى الحرب، في ظل تقديرات بأن الحسم العسكري غير ممكن، مقابل الاحتجاجات داخل إسرائيل والضغوط لإنهاء القتال.