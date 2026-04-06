بودكاست "يومي" | الحرب تبلغ سقفها العسكري... كيف تُحسم بين التهديد والاستنزاف؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة مسار الحرب على إيران في ظل تمديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المهلة أمام طهران لفتح مضيق هرمز بالتوازي مع تهديدات مباشرة باستهداف البنية التحتية، وسط تقديرات إسرائيلية تشير إلى احتمال فشل المسار السياسي واقترابه من الانسداد.

وتتناول الحلقة التحولات الميدانية المتسارعة، من استمرار الضربات الإيرانية داخل إسرائيل، إلى اتساع الجبهة اللبنانية وتصاعد الغارات الإسرائيلية، وصولًا إلى تهديدات تطال شرايين الطاقة العالمية، في ظل حديث عن بنك أهداف جاهز وتنسيق أميركي–إسرائيلي مسبق لاستهداف منشآت حيوية مدنية داخل إيران، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الحرب تتجه نحو مرحلة جديدة تستهدف بنية الدولة، بانتظار لحظة اتخاذ القرار.