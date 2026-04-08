بودكاست "يومي" | وقف إطلاق نار مؤقت ومعركة روايات: من فرض المعادلة... واشنطن أم طهران؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، استعرض الصحافي محمود مجادلة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعليق الحرب على إيران لمدة أسبوعين، مشروطًا بفتح مضيق هرمز، فيما أعلنت طهران موافقتها على وقف إطلاق النار بشرط توقف الهجمات الأميركية والإسرائيلية، وأكدت استعدادها لفتح المضيق ضمن ترتيبات محددة.

كما استعرضت الحلقة تباين الروايات بين الأطراف، إذ قالت مصادر إسرائيلية إن واشنطن نسّقت مسبقًا مع تل أبيب وستتمسك بشروط تتعلق بالبرنامج النووي والصواريخ، في حين أشارت تقارير أخرى إلى أن إسرائيل تفاجأت بالقرار في اللحظات الأخيرة.

وفيما أكدت إيران أنها حققت "جميع أهداف الحرب"، اعتبر ترامب أن إدارته حققت "نصرا كاملا وشاملا" عبر وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز، في حين دعت باكستان إلى مفاوضات في إسلام آباد تبدأ الجمعة.