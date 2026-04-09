بودكاست "يَومِي" | لبنان خارج الهدنة: تصعيد دموي ومفاوضات على حافة الانهيار

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في لبنان منذ بدء الحرب، حيث أسفرت غارات مكثفة على بيروت والجنوب والبقاع عن 254 شهيدًا وأكثر من 1129 مصابًا خلال يوم واحد، ما دفع الحكومة إلى إعلان حداد وطني، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ أوسع هجماته منذ بدء الحرب، مستهدفًا أكثر من 100 موقع.

وتتوقّف الحلقة عند التحرّك اللبناني الرسمي لتثبيت شمول البلاد بالهدنة، عبر اتصالات سياسية ودبلوماسية مكثّفة يقودها رئيس البلاد ورئيس الحكومة، بالتوازي مع تأكيد حصرية قرار الحرب بيد الدولة، مقابل موقف إسرائيلي–أميركي واضح يستثني لبنان من الاتفاق، ويُبقي العمليات العسكرية مفتوحة، رغم المساعي الدولية لاحتواء التصعيد.

كما ترصد الحلقة انعكاسات هذا الخلاف على مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، حيث تربط إيران مشاركتها بوقف الهجمات على لبنان، ملوّحة بالانسحاب من الاتفاق وإجراءات تصعيدية في مضيق هرمز، وسط تقديرات إسرائيلية بردّ إيراني محتمل، ما يضع الهدنة الهشّة أمام اختبار حاسم، بين التثبيت والانهيار.

وقف إطلاق نار مؤقت ومعركة روايات: من فرض المعادلة... واشنطن أم طهران؟

حوار مع د. إمطانس شحادة: ساعات حاسمة... إما التهدئة أو التصعيد

الحرب تبلغ سقفها العسكري... كيف تُحسم بين التهديد والاستنزاف؟

تخفيف قيود الطوارئ في إسرائيل: تسهيلات مقابل قيود مستمرة في الشمال

النقاط العالقة في اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة

تقديرات إسرائيلية برد إيراني محتمل على تصعيد الهجمات في لبنان

يسري خيزران: وقف النار يعكس فشل الإستراتيجية الأميركية في إيران

