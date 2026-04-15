بودكاست "يَومِي" | تفاوض مباشر بين إسرائيل ولبنان وترقّب لمباحثات واشنطن وطهران

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، الانعطافة التاريخية التي شهدتها واشنطن بعقد أول محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ عقود، برعاية وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو.

وبينما اتفقت الأطراف على إطلاق مفاوضات رسمية يُحدَّد مكانها لاحقا لإنهاء نفوذ حزب الله واستعادة "حصر السلاح" بيد الدولة اللبنانية، تكشف المعطيات أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ينظر إلى هذا المسار كـ"مناورة" سياسية لكسب الوقت من دون الالتزام بوقف فوري للعمليات العسكرية.

وتتوقّف الحلقة عند التناقض الميداني والسياسي الحاد؛ ففي الوقت الذي يتحدث السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، يحيئيل لايتر عن "رؤية لشرق أوسط مزدهر"، ورفض قاطع لأي دور فرنسي في الوساطة، يرسّخ الجيش الإسرائيلي وجوده في الجنوب اللبناني عبر مضاعفة المواقع العسكرية والوصول إلى "خط القرى الثالث" بعمق 20 كيلومترا.

وتبرز في السياق المطالب اللبنانية التي قدمتها السفيرة ندى معوض بضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مع تأكيد أن الاستقرار مرهون بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي المحتلة.

كما ترصد الحلقة تبدّل تقديرات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن الملف الإيراني، وترجيحه عقد جولة مفاوضات وشيكة في إسلام آباد بوساطة باكستانية، رغم تعثر المسارات السابقة.