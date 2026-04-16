بودكاست "يَومِي" | هدنة وشيكة بلبنان؟ شروط إسرائيل وظلال مفاوضات واشنطن وطهران

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، المساعي لفرض هدنة مؤقتة في لبنان لمدة أسبوع، كمدخل لتخفيف الجبهات قبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وتتوقف الحلقة عند الموقف الإسرائيلي المتذبذب؛ فبينما يبحث "الكابينيت" مقترحا لهدنة خلال 48 ساعة، يرفض رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، التنازل عن إستراتيجية "التفاوض تحت النار"، معلنا اقتراب "حسم" المعركة في بنت جبيل وتوسيع "الحزام الأمني" جنوبا، في محاولة لفرض واقع ميداني جديد قبل أي التزام سياسي.

وتتطرق الحلقة إلى الشروط الإسرائيلية الثلاثة الصارمة التي وضعتها المنظومة الأمنية كمرتكز لأي اتفاق: إقامة منطقة عازلة حتى الليطاني، وضمان حرية العمل العسكري الكاملة، ونزع سلاح حزب الله برعاية أميركية. وفي مقابل هذه الشروط، ترصد الحلقة التقديرات الأمنية في تل أبيب التي ترى في تهدئة الجبهة اللبنانية "ضرورة تكتيكية" لإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تهدف إلى التفرغ لملف المفاوضات النووية، ومضيق هرمز.

كما ترصد الحلقة التداخل بين مسارَي بيروت وطهران، حيث تنظر إسرائيل بريبة إلى التحركات الباكستانية في طهران والرسائل الأميركية المتبادلة التي قد تُفضي إلى تمديد شامل للهدنة لمدة أسبوعين. وتخلص القراءة إلى أن إسرائيل، التي تسارع الخطى في عمليات النسف والتدمير بالجنوب، تسعى لانتزاع "ضمانات" أميركية تتيح لها استئناف الحرب في حال فشل المسار الدبلوماسي.