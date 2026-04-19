بودكاست "يومي": هرمز يُغلق وواشنطن تلوّح بالتصعيد... وإسرائيل تستعد لما بعد الأربعاء

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة، عبر موقع "عرب 48"، المشهد الإقليمي المتشابك الذي يتقاطع فيه المسار السياسي مع التصعيد الميداني، في ظل مفاوضات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، واقتراب انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت يوم الأربعاء، بالتزامن مع إعادة إغلاق مضيق هرمز وتصاعد التهديدات البحرية، إلى جانب استعدادات في إسلام آباد لاستضافة جولة تفاوض جديدة، وتقديرات أميركية عن عدم حسم القدرات العسكرية الإيرانية رغم الضربات السابقة.

وتستعرض الحلقة تصاعد الضغط الأميركي عبر خطط لاعتراض سفن مرتبطة بإيران وفق تقرير "وول ستريت جورنال"، مقابل حالة القلق والترقب في إسرائيل التي تستعد لاحتمال انهيار المسار السياسي، بالتوازي مع تثبيت واقع ميداني جديد في جنوب لبنان رغم سريان وقف إطلاق النار، ما يعكس مشهدًا مفتوحًا على احتمالات متعددة، تتراوح بين اتفاق مؤقت تحت الضغط أو انزلاق نحو جولة تصعيد جديدة في المنطقة.