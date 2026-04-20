بودكاست "يَومِي" | فجوات إسلام آباد واحتمال التصعيد: هل تنجح دبلوماسية ترامب حيث فشلت الحرب؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، حالة الضبابية التي تسبق جولة المفاوضات المرتقبة في إسلام آباد، الثلاثاء، وسط تفاؤل أميركي يقابله تشكيك إسرائيلي وتحفّظ إيراني شديد. وبينما يدفع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بوفد رفيع يضمّ نائبه جي دي فانس، ومبعوثيْه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ترهن طهران مشاركتها بفك الحصار البحري، عادةً تصريحات ترامب "خدعة" للتغطية على هجوم محتمل، في وقت تبرز قضايا شائكة على طاولة التفاوض، أبرزها تجميد تخصيب اليورانيوم لـ15 عاما، ومراقبة المنشآت مقابل رفع العقوبات.

وتتوقّف الحلقة عند التوتر الميداني الذي يسبق الدبلوماسية؛ إذ أعلن ترامب عن سيطرة البحرية الأميركية على سفينة شحن إيرانية في خليج عُمان بعد استهداف محركاتها، ما عدّته طهران "قرصنة مسلحة"، وانتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار. ويتزامن هذا التصعيد مع تعزيزات عسكرية شملت عودة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" للمنطقة، وتهديدات أميركية بقصف واسع للبنية التحتية الإيرانية في حال فشل المسار السياسي، ما يضع المنطقة أمام معادلة "التفاوض تحت النار".

كما ترصد الحلقة القلق في تل أبيب، حيث وصف مسؤولون إسرائيليون تصريحات ترامب بالمتناقضة، محذرين من أن أي اتفاق يرفع العقوبات سيؤدي لتعزيز النظام الإيراني، بدلا من الإطاحة به. وفي موازاة ذلك، أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن "كل لحظة قد تحمل تطورا جديدا".