بودكاست "يومي": تمديد الهدنة تحت الحصار: تعثر المفاوضات وحسم مؤجل

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، استعرض الصحافي محمود مجادلة إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران وتأجيل استئناف الحرب، استجابة لطلب باكستاني، في وقت أبقى فيه على الحصار البحري ورفع الجاهزية العسكرية.

وركّزت الحلقة على تبرير ترامب قراره بوجود "انقسام حاد" داخل القيادة الإيرانية، وانتظار ردّ المرشد الأعلى، إلى جانب تعثر المحادثات التي كان يفترض عقدها في إسلام آباد، في ظل رفض طهران التفاوض تحت التهديد، وإرجاء زيارة نائب الرئيس الأميركي.

كما تناولت الحلقة المواقف الإيرانية التي اعتبرت الحصار "عملًا حربيًا"، مقابل تقديرات إسرائيلية ترجّح فشل المسار التفاوضي واستئناف الحرب، مدعومة باستعدادات عسكرية متواصلة وتنسيق مشترك بين واشنطن وتل أبيب.

وسلّطت الضوء على تصاعد الضغوط الاقتصادية على طهران، مقابل معطيات تشير إلى استنزاف في المخزون العسكري الأميركي، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة هذا التمديد: هل يمهّد لاتفاق… أم لجولة أعنف من المواجهة؟

