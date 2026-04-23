بودكاست "يَومِي" | مهلة بلا سقف: واشنطن وطهران تصعّدان الضغط قبيل محادثات ممكنة

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48" يستعرض الصحافي محمود مجادلة تطورات المشهد في اليوم الثاني على إعلان تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، في ظل تضارب التقديرات بشأن مدته بين ما نُقل إلى تل أبيب وما تؤكده واشنطن، التي تنفي تحديد أي موعد نهائي وتُبقي القرار بيد الرئيس الأميركي. كما تتناول الحلقة المهلة غير المعلنة التي تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أيام، في ظل حديث أميركي عن انقسام داخل مراكز القرار الإيراني تبرر به تعثر المسار التفاوضي.

وتعرض الحلقة المعطيات الميدانية التي ترافق المسار السياسي، بما في ذلك استمرار الحصار البحري واعتراض ناقلات نفط إيرانية، مقابل عمليات إيرانية في مضيق هرمز، إلى جانب تقديرات أميركية تشير إلى احتفاظ طهران بجزء كبير من قدراتها العسكرية رغم الضربات المكثفة. كما تتناول التحركات في لبنان، حيث تسعى بيروت لتمديد وقف إطلاق النار في ظل تواصل العمليات الإسرائيلية والدمار الواسع، ما يعكس تداخلاً بين مسار دبلوماسي غير محسوم ووقائع ميدانية مستمرة.

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

كيف يتكيّف العنف والجريمة خلال زمن الحرب؟

بودكاست يومي
بودكاست يومي

تمديد الهدنة تحت الحصار: تعثر المفاوضات وحسم مؤجل

بودكاست يومي
بودكاست يومي

فجوات إسلام آباد واحتمال التصعيد: هل تنجح دبلوماسية ترامب حيث فشلت الحرب؟

بودكاست يومي
بودكاست يومي

هرمز يُغلق وواشنطن تلوّح بالتصعيد وإسرائيل تستعد لما بعد الأربعاء

شهيد وإصابات واعتقالات بهجمات إرهابية للمستوطنين شرق رام الله

الدامون… ذاكرة المكان وصوت الحكاية

حماس: موقف إسرائيل المتعنّت يمنع تطبيق خطة إنهاء الحرب

نادي الأسير: تصاعد غير مسبوق في اعتقال الأسرى العرب بعد الإبادة والاحتلال يواصل إخفاء مصيرهم

