بودكاست "يومي": ترامب يلغي زيارة مبعوثيه لباكستان وإسرائيل تصعّد في لبنان

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة، عبر موقع "عرب 48"، تعثر المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء زيارة مبعوثيه إلى إسلام آباد، وربط طهران استئناف المفاوضات برفع الحصار البحري المفروض على مضيق هرمز، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن أسباب الجمود، واستمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية التي تعيق أي تقدم فعلي نحو اتفاق.

وتتناول الحلقة تصاعد الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم تمديد وقف إطلاق النار، في ظل أوامر مباشرة من بنيامين نتنياهو بمهاجمة أهداف قالت إنها لحزب الله "بقوة"، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، مقابل ردود ميدانية من الحزب، وتحذيرات إسرائيلية من احتمال انهيار التفاهمات، في وقت يتواصل فيه الضغط السياسي لإعادة تشكيل الواقع في الجنوب وفرض مسار تفاوضي جديد.