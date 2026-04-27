بودكاست "يَومِي" | دبلوماسية متعثرة بإسلام أباد.. و"قبة حديدية" إسرائيلية في الإمارات

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، انحسار فُرَص الحلّ الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، عقب إلغاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، زيارة مبعوثيه إلى إسلام أباد وسحب المعدات الأمنية الأميركية منها.

وتشير الحلقة إلى نشر إسرائيل منظومة "القبة الحديدية" في الإمارات للمرة الأولى تاريخيا خارج حدودها، حيث اعترضت عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية في تعاون عسكري غير مسبوق، ظَلّ في طيّ الكتمان بفعل الرقابة.

كما ترصد الحلقة التقديرات الإسرائيلية المحذرة من "الغرق في الوحل اللبناني" مع انتقال حزب الله لنمط حرب العصابات جنوب الليطاني. ويتقاطع ذلك مع رؤية ترى فشلا في تحقيق "الشرق الأوسط الجديد"، عادّة أن المراهنة على إسقاط النظام الإيراني أو سحق أيديولوجيا الخصوم عبر الاغتيالات، أثبتت عدم جدواها تاريخيا.