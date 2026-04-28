"بودكاست يومي": التحالفات السياسية وتحديات الأحزاب في إسرائيل

تناولت حلقة جديدة من “بودكاست يومي” التي تبث عبر موقع "عرب 48"، حوارا مع المحامي والصحافي أمل عرابي، حول التحالف بين نفتالي بينيت ويائير لابيد في الانتخابات المقبلة، وما قد يعكسه من تحولات في الخريطة السياسية داخل إسرائيل.

كما ناقشت الحلقة تأثير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على المشهد السياسي، في ظل توجه خصومه نحو خيار التوحد الانتخابي لمواجهته رغم التباينات والخلافات بينهم.

وتطرقت أيضا إلى واقع الأحزاب العربية في ظل التغيرات السياسية المتسارعة، مع طرح تساؤلات حول أسباب غياب التقدم أو التوافق الداخلي بينها رغم تبدل موازين القوى في الساحة السياسية.