ضغط أميركي وتصعيد إسرائيلي: إيران تحت الحصار... ولبنان تحت التهديد

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة المشهد المتشابك بين المسار السياسي والتصعيد الميداني، مركّزًا على الرهان الأميركي على الحصار البحري كأداة ضغط بديلة عن التصعيد العسكري، وسط تعثر المفاوضات عند ثلاث عقد رئيسية تتعلق بمضيق هرمز والبرنامج النووي والحصار على الموانئ الإيرانية.

وفي المحور اللبناني، تسلط الحلقة الضوء على التناقض بين الخطاب العسكري الإسرائيلي والواقع الميداني، خصوصًا في ما يتعلق بعمليات الهدم الواسعة في القرى الجنوبية، واعتراف الجيش الإسرائيلي بعجزه عن مواجهة تهديد المسيّرات، إلى جانب الكلفة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة، مع نزوح واسع وتحذيرات من تفاقم أزمة الأمن الغذائي.