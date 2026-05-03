بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يومي" | مفاوضات متعثرة وتهديدات متبادلة: من غزة إلى إيران

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، استعرض الصحافي محمود مجادلة آخر التطورات في قطاع غزة، حيث تبحث إسرائيل إمكانية استئناف الحرب رغم استمرار الاتصالات مع الوسطاء، وفي ظل تباين واضح بين اتهامات إسرائيل لحماس بعدم الالتزام بملف السلاح، وبين تأكيدات بأن الحركة قدّمت ردًا يتضمن موافقة مبدئية على مناقشة هذا الملف مقابل حقوق سياسية وضمانات لإنهاء الحرب.

وتتناول الحلقة استمرار الخروقات الميدانية وتوسيع السيطرة داخل القطاع، مقابل تمسك حماس بتنفيذ الاتفاق أولًا، ما يعكس تعثرًا في مسار التفاوض وتداخله مع حسابات سياسية داخلية في إسرائيل.

وفي المحور الرئيسي، تركز الحلقة على التطورات المتسارعة في الملف الإيراني، بعد تقديم طهران مقترحًا جديدًا لإنهاء الحرب يشمل رفع الحصار وترتيبات لمضيق هرمز، مقابل إرجاء النقاش النووي، وهو ما قوبل بتحفظ من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لم يستبعد خيار التصعيد العسكري، في موازاة استمرار التنسيق مع إسرائيل والاستعداد لسيناريوهات ضربات محتملة.

كما تتطرق الحلقة إلى انعكاسات هذا المسار على الساحة اللبنانية، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية رغم الهدنة، بما يعكس ترابط الجبهات واستمرار حالة التوتر المفتوح دون أفق واضح للحسم.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

النقب تحت الهدم: 14 ألف منزل في ثلاث سنوات

بودكاست يومي
بودكاست يومي

ضغط أميركي وتصعيد إسرائيلي: إيران تحت الحصار... ولبنان تحت التهديد

بودكاست يومي
بودكاست يومي

مهلة حاسمة في لبنان: تهديد "بمصير غزة" وعجز أمام المسيّرات

بودكاست يومي
بودكاست يومي

التحالفات السياسية وتحديات الأحزاب في إسرائيل

مواد ننصح بها

بودكاست

"عدالة": إخضاع ناشطين من "أسطول الصمود" لتحقيقات مخالفة للقانون وممارسات تعنيف أثناء احتجازهما

02/05/2026
غزة: 262 شهيدًا و420 مصابًا و50 معتقلًا و3 مفقودين من الصحافيين
بودكاست

غزة: 262 شهيدًا و420 مصابًا و50 معتقلًا و3 مفقودين من الصحافيين

02/05/2026
اللجنة السباعية المنبثقة عن القطرية تدعو الأحزاب إلى تسريع الاتفاق وتشكيل المشتركة
بودكاست

اللجنة السباعية المنبثقة عن القطرية تدعو الأحزاب إلى تسريع الاتفاق وتشكيل المشتركة

02/05/2026
بودكاست

"رسالة حبّ للحياة" بالرغم من حرب الإبادة: جرّافة تتحوّل إلى منصّة زفاف في غزّة

02/05/2026