بودكاست "يومي" | مفاوضات متعثرة وتهديدات متبادلة: من غزة إلى إيران

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، استعرض الصحافي محمود مجادلة آخر التطورات في قطاع غزة، حيث تبحث إسرائيل إمكانية استئناف الحرب رغم استمرار الاتصالات مع الوسطاء، وفي ظل تباين واضح بين اتهامات إسرائيل لحماس بعدم الالتزام بملف السلاح، وبين تأكيدات بأن الحركة قدّمت ردًا يتضمن موافقة مبدئية على مناقشة هذا الملف مقابل حقوق سياسية وضمانات لإنهاء الحرب.

وتتناول الحلقة استمرار الخروقات الميدانية وتوسيع السيطرة داخل القطاع، مقابل تمسك حماس بتنفيذ الاتفاق أولًا، ما يعكس تعثرًا في مسار التفاوض وتداخله مع حسابات سياسية داخلية في إسرائيل.

وفي المحور الرئيسي، تركز الحلقة على التطورات المتسارعة في الملف الإيراني، بعد تقديم طهران مقترحًا جديدًا لإنهاء الحرب يشمل رفع الحصار وترتيبات لمضيق هرمز، مقابل إرجاء النقاش النووي، وهو ما قوبل بتحفظ من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لم يستبعد خيار التصعيد العسكري، في موازاة استمرار التنسيق مع إسرائيل والاستعداد لسيناريوهات ضربات محتملة.

كما تتطرق الحلقة إلى انعكاسات هذا المسار على الساحة اللبنانية، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية رغم الهدنة، بما يعكس ترابط الجبهات واستمرار حالة التوتر المفتوح دون أفق واضح للحسم.