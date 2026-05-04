بودكاست "يَومِي" | واشنطن تسلّم ردّها على مقترح إيران... استنفار في الصناعات الأمنية الإسرائيلية

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، تسلّم الوسيط الباكستاني، ردّا أميركيا على مقترح إيراني من 14 بندا يدعو لإنهاء الحرب خلال 30 يوما في خطوة تأتي بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إطلاق "مشروع الحرية"، الإثنين، لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز، بينما حذر الحرس الثوري من تحويل الممر المائي إلى "مقبرة" لحاملات الطائرات، مؤكدا استعداده للمواجهة.

وتتوقّف الحلقة عند حالة الاستنفار في الصناعات الأمنية الإسرائيلية، التي سارعت لرفع وتيرة إنتاج صواريخ "حيتس" بشكل كبير، لمواجهة نقص المخزون في ظل تهديد الصواريخ الباليستية الإيرانية؛ كما بدأ الجيش الإسرائيلي بنشر نظام "آيرون درون رايدر" المعتمد على الاعتراض الحركي بالشبكات، في محاولة تقنية لتجاوز عجز منظومات التشويش الإلكتروني أمام مسيّرات حزب الله "الليفية" المتفجرة، والتي باتت تشكل تهديدا مباشرا للقوات الإسرائيلية.

كما ترصد الحلقة ملامح خطة "درع إسرائيل" التي رصدت لها وزارة الأمن 350 مليار شيكل، وبدأت عمليا بالمصادقة على صفقات أسراب طائرات "F-35" و"F-15" الجديدة. وتخلص المعطيات إلى أن إسرائيل تندفع نحو "الاستقلال التسليحي" لتقليص الاعتماد على واشنطن وتجاوز حظر تصدير السلاح الذي فرضته دول أوروبية، ما يشير إلى إستراتيجية بعيدة المدى.

مفاوضات متعثرة وتهديدات متبادلة: من غزة إلى إيران

النقب تحت الهدم: 14 ألف منزل في ثلاث سنوات

ضغط أميركي وتصعيد إسرائيلي: إيران تحت الحصار... ولبنان تحت التهديد

مهلة حاسمة في لبنان: تهديد "بمصير غزة" وعجز أمام المسيّرات

