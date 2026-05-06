بودكاست "يَومِي" | نذر انهيار وشيك لوقف إطلاق النار مع إيران وإسرائيل تتأهب

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، نذر الانهيار الوشيك لاتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، في ظل إطلاق الولايات المتحدة عملية "مشروع الحرية" لكسر الحصار الإيراني على مضيق هرمز؛ وبينما أعلن وزير الخارجية، ماركو روبيو، انتهاء عملية "الغضب الملحمي"، تكشف المعطيات عن استعدادات إسرائيلية-أميركية مكثفة لجولة هجومية جديدة قد تستهدف بنية الطاقة ومسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، تزامنا مع تحذيرات رئيس الأركان الأميركي، دان كين، وردّه "المدمر" على احتجاز 150 سفينة تجارية في الممر الملاحي الحيوي.

وتتوقّف الحلقة عند كواليس القرار في البيت الأبيض، حيث تراجع الرئيس دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة عن استئناف الحرب الشاملة يوم الجمعة الماضي، بعد مقترح إيراني مفاجئ، رغم ضغوط من بعض مستشاريه لتبني الخيار العسكري. وتستعرض الحلقة التناقض بين الخطاب الدبلوماسي لستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وتهديدات ترامب المباشرة بأن الحرب لن تستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع وسيكون قوامها تسليح المتظاهرين في الداخل الإيراني، واصفا المواجهة بأنها "حرب مصغرة" تهدف لانتزاع تنازلات نووية صلبة.

كما ترصد الحلقة حالة التأهب في تل أبيب، والتقديرات الأمنية الإسرائيلية التي ترى في الهجمات الإيرانية الأخيرة على الإمارات وسلطنة عُمان تجاوزا لخطوط وقف النار الحمراء. وفي ظل تنسيق كامل بين واشنطن وتل أبيب لفتح المضيق بالقوة، تبرز المخاوف من تدحرج "مشروع الحرية" إلى مواجهة إقليمية واسعة، خاصة مع استمرار الحرس الثوري في نفي الرواية الأميركية، وتأكيد سيطرته الميدانية على حركة الملاحة.