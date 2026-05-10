بودكاست "يومي": واشنطن تنتظر طهران... ولبنان أمام واقع ميداني جديد

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة، عبر موقع "عرب 48"، التصعيد المتواصل في مضيق هرمز رغم المساعي الدبلوماسية الجارية بين واشنطن وطهران، في ظل تهديدات إيرانية باستهداف قواعد أميركية، واستمرار التوتر البحري، بينما تتحرك قطر وباكستان وتركيا والسعودية لدفع مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب.

كما تتناول الحلقة كشف تقارير أميركية عن قاعدة إسرائيلية سرّية أُقيمت داخل العراق لدعم العمليات ضد إيران، إلى جانب التصعيد الإسرائيلي المتواصل في لبنان، والغارات التي طالت مناطق خارج الضاحية الجنوبية، مقابل هجمات لحزب الله، وسط تحذيرات من دخول المواجهة على الحدود اللبنانية مرحلة جديدة، في وقت تتفاقم فيه معاناة المدنيين وعمليات التهجير جنوبي البلاد.