بودكاست "يومي" | الكنيست إلى الحل... فمتى الانتخابات؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة، عبر موقع "عرب 48"، أبعاد التوجه نحو حلّ الكنيست الإسرائيلي، والمعركة السياسية الدائرة حول موعد الانتخابات المقبلة، في ظل محاولة الائتلاف بقيادة بنيامين نتنياهو السيطرة على مسار حلّ الكنيست وتوقيت الانتخابات.

وتتناول الحلقة الحسابات السياسية المتشابكة داخل الائتلاف والمعارضة، والخلافات حول مواعيد الانتخابات المحتملة، من أيلول وحتى تشرين الأول/ أكتوبر، إلى جانب قراءة في استطلاعات الرأي الأخيرة التي تُظهر استمرار أزمة الحسم داخل المعسكرات الإسرائيلية، واحتمال عودة إسرائيل إلى دوامة الجمود السياسي والانتخابات المتكررة.