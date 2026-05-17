بودكاست "يومي": هدنة بالنار من لبنان إلى غزة

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة، عبر موقع "عرب 48"، تصاعد التوتر الإقليمي على وقع التهديدات الأميركية لإيران، وتمديد الهدنة بين إسرائيل ولبنان رغم اتساع الغارات والهجمات، إلى جانب تداعيات اغتيال القائد العام لكتائب القسام، عز الدين الحداد، في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار في غزة.

وتتناول الحلقة التطورات على الجبهات الثلاث، في وقت تحاول فيه واشنطن إدارة مسارات التفاوض والتصعيد بالتوازي، من مضيق هرمز إلى جنوب لبنان وقطاع غزة، وسط تقديرات إسرائيلية باقتراب لحظة الحسم بشأن مستقبل المواجهة مع إيران، ومحاولات إسرائيل فرض وقائع سياسية وميدانية جديدة في المنطقة.