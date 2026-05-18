بودكاست "يَومِي" | تهويد القدس: مجمع أمني على أنقاض "أونروا" ومصادرات في باب السلسلة

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، تسارع المخططات التهويدية الإسرائيلية في القدس المحتلة، عبر مصادقة الحكومة على إقامة مجمع أمني ومتحف لجيش الاحتلال على مساحة 36 دونمًا من أنقاض مقر "أونروا" المستولى عليه في الشيخ جراح، بالتوازي مع تفعيل مخطط استعماري، لمصادرة نحو 20 عقارًا تاريخيًا وأوقافًا إسلامية في حي باب السلسلة بالبلدة القديمة.

وتتوقّف الحلقة عند التصريحات بشأن هذه القرارات؛ إذ يربط وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنشاء مكتب التجنيد الجديد بفرض "السيادة والصهيونية"، في خطوة وصفتها محافظة القدس بالخرق الجسيم لاتفاقية جنيف الرابعة وحصانات الأمم المتحدة، بينما تمنح القرارات الجديدة "شركة تطوير الحي اليهودي" صلاحية استملاك مبانٍ تعود للعهود الأيوبية والمملوكية، امتدادًا لمصادرات عام 1968.

كما ترصد الحلقة المساعي الإسرائيلية لتغيير هوية محيط المسجد الأقصى وتفريغه من سكانه لتوسيع "الحي اليهودي"، وسط مطالبات فلسطينية عاجلة للأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو بإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، لوقف فرض الوقائع التهويدية.

