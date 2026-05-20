بودكاست "يَومِي" | إخلاء خان الأحمر وتعثّر تنفيذ اتفاق غزة

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، اتخاذ وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قرارا بتوقيع أمر إخلاء تجمع خان الأحمر في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة يدرجها كبداية لردود عسكرية واقتصادية، عقب طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال سرية ضدّه، وانضمامه لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه السابق يوآف غالانت، في قائمة الاتهام بارتكاب جرائم حرب، وسط تقديرات بأن الإجراء يأتي ضمن دعاية انتخابية مأزومة لحزب يواجه خطر عدم تجاوز نسبة الحسم.

وتتوقّف الحلقة عند الفيتو الذي يفرضه سموتريتش لعرقلة مقترح أميركي يقضي بتوظيف خمسة مليارات شيكل من أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لتمويل مراكز مساعدات إنسانية في قطاع غزة قرب ما يسمى "الخط الأصفر"، منعاً لمنح رام الله أي موطئ قدم في القطاع.

وفي موازاة ذلك، ترصد الحلقة التقرير الصادر عن "مجلس السلام" والمرفوع إلى مجلس الأمن الدولي، والذي يعلن تعثر تنفيذ خريطة الطريق لغزة بسبب اشتراط نزع سلاح حماس وتمكين الهياكل الانتقالية الأميركية، وهو ما رفضته الحركة بشكل قاطع واصفة التقرير بالمشبوه لتبنيه شروط الاحتلال وإعفائه من انتهاكاته اليومية لوقف إطلاق النار، مؤكدة جاهزيتها الفورية لتسليم إدارة القطاع للجنة وطنية.