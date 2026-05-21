بودكاست "يومي": هل يخسر نتنياهو معركة منع الاتفاق مع إيران؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" التحركات الإقليمية المتسارعة لمنع استئناف الحرب على إيران، في ظل دخول قطري–سعودي أكثر تأثيرًا على خط الوساطة بين واشنطن وطهران، مقابل تصاعد القلق الإسرائيلي من تحوّل الهدنة إلى مسار سياسي يمنح طهران متنفسًا اقتصاديًا وسياسيًا.

وتتناول الحلقة الاستياء الإسرائيلي من التفاهمات المطروحة، والخلافات المعلنة بين ترامب ونتنياهو، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التباينات حقيقية أم جزءًا من مناورة تسبق ضربة محتملة ضد إيران. كما تتطرق الحلقة إلى أزمة "أسطول الصمود العالمي"، والجدل داخل إسرائيل بعد نشر إيتمار بن غفير مشاهد التنكيل بالناشطين، وما كشفه ذلك عن الفجوة بين ممارسات حكومة الإبادة والصورة التي تحاول تل أبيب تسويقها للعالم.