بودكاست "يومي": واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق... وتل أبيب تخشى التداعيات

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" ملامح الاتفاق الآخذ بالتبلور بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة باكستانية ودفع قطري وخليجي، وسط حديث متسارع عن “مذكرة تفاهم” قد تشمل فتح مضيق هرمز، وتمديد وقف إطلاق النار، وتأجيل بحث الملف النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة.

وتتوقف الحلقة عند القلق الإسرائيلي المتصاعد من مسار المفاوضات، في ظل مخاوف بتل أبيب من اتفاق لا يقيّد البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، ولا يحد من نفوذ طهران الإقليمي، مقابل ضغوط داخل إدارة ترامب لإنهاء الحرب. كما تتناول الحلقة إدراج لبنان ضمن التفاهمات المطروحة، والتداعيات المحتملة لأي اتفاق على شكل المنطقة وتوازناتها في المرحلة المقبلة.

