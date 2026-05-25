بودكاست "يَومِي" | تفاهم وشيك بين واشنطن وطهران... ما هو موقف إسرائيل؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، حالة الإحباط والقلق التي تسود منظومة الأمن والمؤسسة السياسية في إسرائيل، إثر التقدم المتسارع نحو تفاهم وشيك بين واشنطن وطهران.

ويأتي هذا التوجس وسط معطيات تؤكد تغييرا في نهج الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي بات يفضّل بوضوح مسار الاتفاق السياسي المرتكز على دول الخليج كشركاء مركزيين، متجاهلا اتصالات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تعامل أميركي غير مألوف.

وتتوقّف الحلقة عند التقديرات الإسرائيلية التي ترى أن هذا المسار يمنح إيران فرصة للتعافي الاقتصادي وكسب الوقت، كما يُبعد خيار توجيه ضربة عسكرية لطهران، ويجبر تل أبيب على إبقاء خططها الهجومية "بقوة" ضد حزب الله في لبنان على الرف.

كما ترصد الحلقة محاولات نتنياهو إظهار التوافق التام مع ترامب، حيث عقد جلسة طارئة للمجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، بالتوازي مع إصدار بيان يزعم فيه الاتفاق مع ترامب على تفكيك منشآت التخصيب الإيرانية كشرط لأي اتفاق نهائي، وتخلص إلى رصد التحذيرات الإعلامية الإسرائيلية من تراجع نفوذ وتأثير تل أبيب على قرارات البيت الأبيض، ومخاوفها من إدراج لبنان ضمن التفاهمات الإقليمية.