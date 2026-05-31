بودكاست "يومي": الحرب تتوسع في لبنان.. والتفاهمات تتباطأ مع إيران

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" التصعيد الإسرائيلي المتسارع في جنوب لبنان، في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة الشقيف وتوسيع عملياته إلى شمال نهر الليطاني، في خطوة تعد من أوسع العمليات البرية منذ بدء الحرب. وتتوقف الحلقة عند دلالات التوغل الجديد، وردود حزب الله، واتساع دائرة الاستهدافات المتبادلة.

كما تتناول الحلقة المفاوضات الأمنية التي استضافها البنتاغون بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، والتباين بين الرواية الأميركية التي تحدثت عن محادثات "مثمرة" والموقف اللبناني الذي أكد عدم إحراز تقدم فعلي. كما تستعرض الحلقة تطورات المفاوضات الأميركية الإيرانية، وتشديد ترامب لشروط الاتفاق المقترح، وانعكاسات أي تفاهم محتمل بين واشنطن وطهران على مسار الحرب في لبنان ومستقبل الجبهة الشمالية.