بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يَومِي" | الشيكل يلتهم أرباح التصدير: أزمة التنافسية وحسابات ترامب

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، الهبوط الحادّ لأسعار صرف الدولار إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثين عامًا، ببلوغها حاجز 2.84 شيكل، ويرصد التقرير الصادر عن اتحاد الصناعيين الإسرائيلي تحوّل نمو الصادرات الصناعية البالغ 5% بالدولار إلى تراجع فعلي بنسبة 10%، عند احتساب الإيرادات بالشيكل، ما كبّد قطاعات الهايتك، والإلكترونيات، والكيماويات خسائر قُدّرت بـ6.7 مليارات شيكل، نتيجة التآكل الحاد في العائدات المحلية، والقدرة التنافسية.

وتتوقّف الحلقة عند قرار بنك إسرائيل خفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، وسط مؤشرات على امتناع المحافظ عن التدخل في سوق العملات الأجنبية عبر شراء الدولار. ويُعزى هذا الموقف التجاهلي إلى اعتبارات نقدية ترى في قوة الشيكل عاملًا كابحًا للتضخم، إلى جانب حسابات سياسية لتجنب إغضاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي ينتهج إستراتيجية إضعاف الدولار عالميًا.

وترصد الحلقة كذلك آثارا متباينة، فبينما يستفيد المستهلك الإسرائيلي من انخفاض كلفة الاستيراد، وتكاليف السفر، تواجه شركات التكنولوجيا ضغوطًا هيكلية متزامنة مع صعود الذكاء الاصطناعي، دفعت كبرى الشركات مثل "ويكس" إلى تبني خطط تقشفية وتسريح نحو ألف موظف.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست يومي
بودكاست يومي

الشقيف وبيروت: إسرائيل توسّع عملياتها وتبحث عن ضوء أخضر أميركي

بودكاست يومي
بودكاست يومي

الحرب تتوسع في لبنان.. والتفاهمات تتباطأ مع إيران

بودكاست يومي
بودكاست يومي

تفاهم وشيك بين واشنطن وطهران... ما هو موقف إسرائيل؟

بودكاست يومي
بودكاست يومي

واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق... وتل أبيب تخشى التداعيات

مواد ننصح بها

إسرائيل تخصص أكثر من مليار شيكل لمحاكمة معتقلي هجوم 7 أكتوبر
بودكاست

إسرائيل تخصص أكثر من مليار شيكل لمحاكمة معتقلي هجوم 7 أكتوبر

02/06/2026
نتنياهو يعلن تخصيص 20 مليار شيكل للشمال ويتعهد بـ
بودكاست

نتنياهو يعلن تخصيص 20 مليار شيكل للشمال ويتعهد بـ"حل مشكلة" مسيّرات حزب الله

02/06/2026
تقرير: ترامب ونتنياهو اتفقا على تهديد الضاحية... والخلاف اندلع عندما قرر الأخير التنفيذ
بودكاست

تقرير: ترامب ونتنياهو اتفقا على تهديد الضاحية... والخلاف اندلع عندما قرر الأخير التنفيذ

02/06/2026
إصابتان خطيرتان في تصادم بين شاحنة ومركبة على شارع 6 قرب باقة جت
بودكاست

إصابتان خطيرتان في تصادم بين شاحنة ومركبة على شارع 6 قرب باقة جت

03/06/2026