بودكاست "يَومِي" | الشيكل يلتهم أرباح التصدير: أزمة التنافسية وحسابات ترامب

في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، يتناول الصحافي باسل مغربي من موقع "عرب 48"، الهبوط الحادّ لأسعار صرف الدولار إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثين عامًا، ببلوغها حاجز 2.84 شيكل، ويرصد التقرير الصادر عن اتحاد الصناعيين الإسرائيلي تحوّل نمو الصادرات الصناعية البالغ 5% بالدولار إلى تراجع فعلي بنسبة 10%، عند احتساب الإيرادات بالشيكل، ما كبّد قطاعات الهايتك، والإلكترونيات، والكيماويات خسائر قُدّرت بـ6.7 مليارات شيكل، نتيجة التآكل الحاد في العائدات المحلية، والقدرة التنافسية.

وتتوقّف الحلقة عند قرار بنك إسرائيل خفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، وسط مؤشرات على امتناع المحافظ عن التدخل في سوق العملات الأجنبية عبر شراء الدولار. ويُعزى هذا الموقف التجاهلي إلى اعتبارات نقدية ترى في قوة الشيكل عاملًا كابحًا للتضخم، إلى جانب حسابات سياسية لتجنب إغضاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي ينتهج إستراتيجية إضعاف الدولار عالميًا.

وترصد الحلقة كذلك آثارا متباينة، فبينما يستفيد المستهلك الإسرائيلي من انخفاض كلفة الاستيراد، وتكاليف السفر، تواجه شركات التكنولوجيا ضغوطًا هيكلية متزامنة مع صعود الذكاء الاصطناعي، دفعت كبرى الشركات مثل "ويكس" إلى تبني خطط تقشفية وتسريح نحو ألف موظف.